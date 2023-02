Casal é detido sob suspeita de roubo de R$ 1 milhão em defensivos agrícolas

Investigações da PCMG apontaram que o casal é suspeito de participar da prática do roubo (foto: PCMG/Divulgação) Um casal foi preso pela Polícia Civil (PC) de Uberaba, na tarde desta terça-feira (14/2), com outros quatro elementos, sob suspeita de roubo de mais de R$ 1 milhão em defensivos agrícolas. O homem e a mulher negaram a participação no crime, que aconteceu na noite do dia 9 de janeiro deste ano, em fazenda do município de Campo Florido, a cerca de 60 km de Uberaba.

Eles foram presos temporariamente e encaminhados para as alas masculina e feminina da Penitenciária Professor Aluízio Ignácio de Oliveira.

Além das duas prisões, a PC de Uberaba também cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Campo Florido.

De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), registrado na época do roubo, os seis suspeitos, de posse de duas arma de fogo (uma levada pelo bando e outra, uma pistola 380, localizada na fazenda), renderam os funcionários do local e depois roubaram um caminhão e mais de R$ 1 milhão em defensivos agrícolas.

Durante o crime, os suspeitos, com os rostos cobertos por balaclavas (gorro de lã que cobre a cabeça e o pescoço), sob ameaça de morte, exigiram que as vítimas ajudassem a embarcar os galões, de um cômodo da fazenda até a carroceria do caminhão.

Em seguida, as vítimas foram amarradas, e o bando fugiu. A propriedade rural onde aconteceu o crime é monitorada por câmeras de segurança.