Serra do Curral terá plantio de ipês neste sábado (11)

Ação faz parte do projeto "BH Cidade Jardim dos Ipês" (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica e com a Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas), organizou um plantio coletivo de mudas de ipê na Avenida José de Patrocínio Pontes, ao pé da Serra do Curral, no Bairro Mangabeiras, Região Centro Sul de Belo Horizonte.

A ação está marcada para este sábado (11/2) e conta com o plantio de 33 mudas de ipê no local.

De acordo com a PBH, a ação foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e faz parte do projeto “BH Cidade Jardim dos Ipês”.

O plantio será aberto à comunidade, com concentração marcada para às 9h40 na Praça Dimas Perrin.

A ação ainda conta com uma exposição de objetos artísticos tendo o ipê como símbolo.

As mudas que serão plantadas foram adquiridas por meio das políticas de compensação ambiental da secretaria - nas quais os empreendimentos que se instalam na cidade ficam responsáveis pela aquisição, implantação e manutenção das mudas por um prazo pré-estabelecido nas condicionantes do licenciamento -, os terrenos públicos ganham uma nova cara, trazendo segurança, espaços de sociabilidade e expandindo a qualidade de vida da comunidade que vive no entorno.

