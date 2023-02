UFMG volta a usar análise socioeconômica para confirmar renda de candidatos

UFMG volta a usar análise socioeconômica para comprovar renda para ingresso na universidade em 2023 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) anunciou a volta da análise socioeconômica para confirmação da condição de renda de candidatos a vagas reservadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Inicialmente, somente o CadÚnico seria usado.

De acordo com a universidade, mecanismo vai coexistir com a análise socioeconômica feita em anos anteriores pela instituição para não sobrecarregar os órgãos de assistência social dos municípios, responsáveis pela operacionalização do cadastro.

A intenção é que a edição de 2023 do Sisu funcione como período de transição que possibilitará que o cadastro do governo federal se consolide, nos próximos anos, como único instrumento de aferição de renda para os processos seletivos da Universidade.

Neste ano, os candidatos às vagas na graduação da UFMG poderão entregar os documentos para análise socioeconômica, caso não consigam efetuar sua inscrição no CadÚnico.

Entenda

Em janeiro, a UFMG anunciou o CadÚnico como único meio de confirmação da condição de renda de candidatos a vagas reservadas do Sisu. Porém, a instituição optou, nesta semana, por também manter a análise socioeconômica para evitar prejuízos aos candidatos.

Mesmo mantendo a análise socioeconômica, a Universidade recomenda que os estudantes que tenham o CadÚnico regularizado e atualizado façam uso desse mecanismo para comprovação de renda no Sisu 2023, que receberá inscrições de 16 a 24 de fevereiro.

Perguntas

Para a resolução de dúvidas sobre o processo de reserva de vagas com comprovação de renda, a UFMG implantou o Plantão CadÚnico. As perguntas podem ser enviadas para o e-mail reservadevaga@drca.ufmg.br. Também foi disponibilizado um número de telefone para os candidatos: (31) 98223-0396. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.