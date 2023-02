Mulher mata marido com facada e é presa em Minas Gerais

Mulher disse que esfaqueou marido após ele tentar agredi-la (foto: Google Street View) Um idoso, de 66 anos, foi assassinado com uma facada no pescoço em Ipatinga, no Vale do Aço, nesta segunda-feira (6/2). Segundo a Polícia Militar (PM), a autora confessa do crime é a esposa da vítima, de 59 anos. A mulher acabou detida, assim como a filha e seu namorado.





Ao conversar com a filha e uma das amigas dela, os policiais militares perceberam um discurso contraditório. Logo depois, o namorado da filha chegou, e os PMs notaram que o rapaz tinha uma mancha de sangue no pé.

Desconfiados, os policiais começaram a perguntar se ele tinha estado no local do crime anteriormente. Na primeira versão, ele negou. Depois, acabou admitindo que esteve.





Leia também: Fábrica clandestina de cosméticos é interditada em Minas A filha da vítima e seu namorado admitiram que sabiam que a mulher de 59 anos tinha desferido uma facada na vítima.





Homicídio





A filha disse que estava em um bar quando recebeu várias ligações da mãe. Preocupada, foi até a casa dos pais e, quando chegou, viu que o pai tinha sido esfaqueado.





Já o namorado da filha, ao chegar ao local do crime, levou a autora do crime a um apartamento no bairro Canaã.

Os policiais foram até o apartamento, encontraram a mulher com a roupa manchada de sangue e a prenderam.





A mulher confessou ter esfaqueado o marido e disse que, antes, ele tentou agredi-la.