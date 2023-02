Mulher é soterrada por talude em Ipatinga

Uma mulher de 55 anos foi soterrada no por um talude no bairro Veneza, em Ipatinga, na noite desse domingo (5/1). Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Márcio Cunha.

O talude caiu nos fundos da casa da mulher, que estava no quintal no momento do deslizamento. Ela ficou coberta até o pescoço por terra, pressionada contra uma parede.