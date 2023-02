Homem morre em acidente de moto no Leste de Minas

Local do acidente que matou um rapaz fica distante 3 quilômetros da cidade de São Sebastião do Maranhão (foto: Portal Férias)

Um motociclista morreu após cair de moto em uma estrada vicinal no município de São Sebastião do Maranhão, no Leste de Minas, na madrugada de sábado (4/2). O local que dá acesso ao povoado de Santa Luzia fica a três quilômetros de distância da área urbana da cidade.Segundo o boletim de ocorrência (BO), a Polícia Militar foi acionada por volta de 1h por uma testemunha, que disse que havia um homem morto ao lado da moto. Imediatamente, uma guarnição da PM foi até o local.Uma médica compareceu à estrada juntamente com os militares e constatou a morte da vítima. A PM isolou o local até a chegada da perícia da Polícia Civil, que realizou os trabalhos de praxe. Caberá ao órgão investigar as causas do acidente.Ainda conforme a PM, a parte da frente da moto ficou totalmente destruída. O veículo foi entregue ao pai da vítima, identificada como Edmar Figueiredo Gonçalves. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e liberado para velório e sepultamento.