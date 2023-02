Carnaval de BH: Bloco 'Andacunfé' lê manifesto de proteção à natureza

Bloco "Andacunfé", no Santa Efigênia, em BH, neste sábado (4/2) (foto: Ivan Drummond/EM/D.A Press) O período de carnaval em Belo Horizonte começou oficialmente neste sábado (4/2). Logo pela manhã, as ruas do Bairro Santa Efigênia foram tomadas pelo ensaio do Bloco “Andacunfé”, na Praça Joaquim Ferreira da Luz. O cortejo arrastou dezenas de foliões que já aquecem os motores para a grande festa que vai agitar a capital mineira.









“Agora é hora de ser refloresta

Quisera entender o meu som tropical

A água bateu

O vento soprou

O fogo do sol

O sal do senhor





Meu povo, tome coragem

Se aventure, se levante





O amor da gente é como um grão

Vem debaixo do bairro do chão





Tem que morrer para germinar

Plantar nalgum lugar, ressuscitar no chão

Tudo que brota, que vinga, que medra

Rebento raro como flor na pedra

Rebento farto como trigo ao vento





Debaixo do barro do chão da pista onde se dança

Suspira uma sustança sustentada por um sopro divino

Andar com fé porque mistérios sempre há de pintar por aí





O sol, a ave, a árvore, o ninho da beleza

E a imensidão do som desse momento

Rebento, tudo que nasce é rebento





Manter em pé o que resta, não basta

Agora é hora de ser refloresta.”





Cerca de 5 milhões de pessoas são esperadas para curtir a folia ao longo do mês de carnaval, que promete muita diversão com mais 100 desfiles de blocos de rua, só no período de pré-carnaval.





Neste ano, o período oficial da festa é de 4 a 26 de fevereiro, e as expectativas estão altas em toda a cidade.