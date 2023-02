Lago de Furnas bate recorde e atinge o maior nível em 12 anos

Nível do Lago de Furnas bate recorde, e população dos municípios que vivem em seu entorno comemora (foto: Carolina Ribeiro Fotografias)

O Lago de Furnas, em São José da Barra, no Sudoeste de Minas, ultrapassou 93% do seu volume útil nessa quarta-feira (1º/2). Seu reservatório chegou a 94% de preenchimento. A marca é um recorde que não era alcançado desde 21 de janeiro de 2012. Os dados são do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico).

As chuvas que caem na região e também nas cabeceiras dos principais rios que cortam e abastecem o Lago de Furnas, infelizmente, causaram muitos estragos, mas também serviram para encher o reservatório.

“Estamos prestes a atingir a cota máxima operacional, ou seja, com nível do Lago estar perto da 768. A partir daí tem-se necessidade de verter águas pelas comportas”, explicou o secretário executivo da Alago (Associação dos Municípios do Lago de Furnas), Fausto Costa.

No mês passado, mais precisamente no dia 13 de janeiro, o vertedouro da Usina de Furnas Centrais Elétricas foi aberto pela primeira vez em 10 anos.

Segundo Fausto, o lago com esse nível de água nesta época do ano é confortante, pois é capaz de suportar o período seco do segundo semestre e manter o nível que atenda aos múltiplos usos.

“O lago cheio é sinal de recuperação da economia, principalmente para aqueles segmentos que atuam direta ou indiretamente voltados para o turismo, a piscicultura, a plantação irrigada, geram aumento de emprego e renda na nossa região”, complementa.

Ainda de acordo com Fausto Costa, outro segmento que se beneficia com o Lago de Furnas cheio é o do agronegócio. ”E também proporciona condições de planejamento de atividades. Os empresários que trabalham com o lago cheio têm condições de planejar ações ao longo do ano”, disse.

Nível atual do lado significa esperança

Para Thadeu Alencar, presidente da Unelagos (União dos Empreendedores dos Lagos de Furnas e Peixoto), a cota em que o lago está agora significa "a esperança de um futuro melhor do que foi a última década, em que ele estava seco, e simboliza também o início de uma vitória, de uma luta muito árdua, de gente que tentava nos desqualificar, e o lago cheio agora vem mostrar que os nossos argumentos estavam certos desde o início".

“Representa muito para muita gente que tem empreendimentos ali e representa geração de emprego, de renda. A luta não terminou, temos que ter cuidado para não cometer os mesmos erros do ano 2000, quando o lago secou e levaram de novo a nossa água, deixar tudo alinhavado para não cometer os mesmos erros do passado”, comentou.