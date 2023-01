Batida entre carro e ambulância deixa paciente de 93 anos ferida

Uma ambulância bateu em um carro de passeio na BR-116, em frente a Fundação Cristiano Varella, na cidade de Muriaé, na Zona da Mata. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (25).

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a ambulância do município Rosário da Limeira cruzava a estrada por um ponto de acesso quando houve o acidente.O carro de passeio foi atingido, no entanto, nenhum dos passageiros ficou ferido. Já a ambulância, capotou lateralmente no momento da batida e uma profissional que ocupava a parte de trás do veículo foi ejetada e ficou caída no chão.