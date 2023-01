Homem mata em festa ao ver companheira dançar com outro

Crime ocorreu na casa de número 30 da Rua Araras, no Bairro San Genaro, em Ribeirão das Neves (foto: Google maps )

Uma festa numa residência, à Rua Araras, 30, Bairro San Genaro, Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terminou em morte. Lá, normalmente as pessoas dançam, formam casais. Mas em dado momento, um homem, Ricardo Aguiar Ribeiro, de 27 anos, chega e não gosta do que vê, sua companheira, dançando com o dono da casa, Joilson Gomes de Oliveira, de 41 anos. Começa uma confusão e, de repente, o dono da casa cai, ferido por facadas dadas pelo visitante. Ele chega morto ao hospital. O agressor, que também ficou ferido já que tentaram linchá-lo, foi preso no mesmo hospital.

O fato ocorreu no final da noite deste sábado (21/1). Um grupo de amigos estava reunido desde o final da tarde na casa de Joilson. Lá bebem, comem, dançam. Tudo era alegria, até a chegada indesejável do homem que, segundo as testemunhas, acabou com a festa.

Testemunhas contaram que tão logo ele chegou à festa, começou a gritar com a companheira e a puxou para fora da casa, onde começaram a discutir. Joilson não gostou do que estava acontecendo e foi tentar apartar a briga do casal.

Joilson é, então, agredido por Ricardo. Os dois trocaram socos antes de Ricardo sacar uma faca e desferir dois golpes. Joilson cai. Os participantes da festa investem contra o agressor e o espancam com chutes e socos. Ele também tomba.

A Polícia Militar é chamada, assim como o Samu. Os dois são levados para o Hospital de Ribeirão das Neves. Joilson chega sem vida. Ricardo é tratado dos ferimentos, hematomas e, em seguida, é preso. O caso está registrado na Delegacia de Ribeirão das Neves, onde o agressor está preso.