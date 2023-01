Árvore que caiu ontem em avenida de BH segue na lateral da via

A árvore que caiu na Avenida Silviano Brandão, esquina com a Rua Capitão Bragança, Bairro Santa Teresa, Região Leste de BH, durante a chuva de sexta-feira (21/1) segue na lateral da via na manhã de hoje.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), na tarde de ontem uma equipe de militares foi empenhada para fazer o corte da árvore e liberar a avenida. O trânsito chegou a ser bloqueado no sentido Centro.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, populares tentaram tirar a árvore da pista para liberar o fluxo de carros.

Com o corte da árvore, os troncos e folhas ficaram na lateral da pista para serem recolhidos pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), de acordo com os bombeiros. Mas, até 11h40, a árvore ainda estava no local.

Até o final da manhã de sábado, os galhos e folhas da árvore ainda estavam na lateral da pista da Avenida Silviano Brandão (foto: Túlio Santos/EM/DA. Press)

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a prefeitura e aguarda retorno.

Queda de árvores

O Corpo de Bombeiros recebeu três chamados para árvores caídas em via pública na Região Metropolitana da capital durante a madrugada deste sábado (21/1). Uma foi no Centro de BH, na Rua São Paulo, altura do número 1.329.

Na Região de Venda Nova, na Avenida Doutor Álvaro Camargos, uma árvore de grande porte caiu e obstruiu metade da rua. Também em Venda Nova, na Rua Jovino Rodrigues Pêgo, uma árvore caiu e atingiu parcialmente a rede de energia. A Cemig foi acionada para que a rede fosse desligada e o corte fosse feito em segurança.