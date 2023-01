BH entra em alerta de risco geológico; veja previsão do tempo para sábado

Deslizamento de terra atingiu uma casa e carros no Barreiro na terça-feira (10/1) (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press) A Defesa Civil de Belo Horizonte informou nesta sexta-feira (20/1) que as regionais Oeste e de Venda Nova estão sob risco geológico moderado em decorrência do volume de chuvas na últimas horas. O alerta é válido até a próxima terça-feira (24/1).





Logo, a Defesa Civil orienta:

- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos;





- Coloque calha no telhado da casa;





- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas d’água;





- Não jogue lixo ou entulho na encosta;





- Não despeje esgoto nos barrancos;









Até as 17h45, a região Oeste foi a regional que registrou maior volume de chuvas, nas últimas quatro horas, com 55 mm. Na sequência, vêm as seguintes regiões: Noroeste (38,8 mm), Venda Nova (35,4 mm), Contagem (29,6 mm), Barreiro (29 mm), Norte (26,6 mm), Pampulha (25,6 mm), Centro-Sul (24,2 mm), Leste (23,6 mm) e Nordeste (22,8 mm). - Não faça queimadas.

Previsão do tempo na capital neste sábado



Neste sábado (21/1), além das chuvas espaçadas ao longo do dia, a previsão, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica que o dia será de céu nublado a parcialmente nublado.

As temperaturas devem oscilar entre 17°C e 25°C. Também estão previstas muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, sendo que a umidade relativa do ar terá mínima de 70% e máxima de 100%.

Emissão de alertas à população

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.

Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Recomendações da Defesa Civil durante as chuvas



- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.





- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.





- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.





- Atenção especial para áreas de encostas e morros.





- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).





- Caso note rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.





- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.