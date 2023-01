Anúncio na internet leva Polícia Civil de MG a recuperar guitarra roubada

O instrumento recuperado será restituído ao proprietário, em Brasília (foto: PCMG/Divulgação)

Um anúncio na internet da venda de uma guitarra por R$ 5 mil chamou a atenção da Polícia Civil de Minas Gerais, que recuperou o equipamento e agora tenta prender o vendedor. O instrumento foi roubado em Brasília e identificado pelo número de série.

O fato ocorreu em Itaúna, no Centro-Oeste do estado. Segundo o delegado Leonardo Moreira Pio, as investigações indicaram que a guitarra furtada foi adquirida por um músico do município mineiro por meio da internet, o que foi confirmado no momento da busca.

“Foi possível identificar a guitarra pela numeração de série e outros detalhes específicos, pois a confecção dela foi personalizada para o seu proprietário, que reconheceu a guitarra”, diz.

Ao ser levado para a delegacia e interrogado, o comprador afirmou que comprou de boa fé, sem conhecer a verdadeira procedência. As investigações prosseguem para identificação da autoria do furto bem como possível organização criminosa responsável pela receptação.

O instrumento, avaliado em R$ 5 mil, será restituído à vítima.