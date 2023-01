IML: corpos carbonizados em Cristalina são de cabeleireira e de três filhos

Os corpos da cabelereira e dos três filhos foram encontrados carbonizados dentro de um carro em Cristalina, Goiás (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) confirmou que os corpos encontrados carbonizados dentro de um carro em Cristalina (GO) são da cabeleireira Elizamar da Silva, 37 anos, e dos filhos, Gabriel, 7, e os gêmeos Rafael e Rafaela, 6. A informação foi confirmada ao Correio pelo filho da vítima.





Familiares de Elizamar souberam do resultado do exame na tarde desta quinta-feira (19/1), após receberem uma ligação do IML de Luziânia. Elizamara e os três filhos foram encontrados carbonizados dentro de um Clio preto, em uma rodovia de Cristalina, na manhã de sábado (14/1).





A empresária foi vista pela última vez, na noite de quinta-feira (12/1), ao sair do salão onde era proprietária, na 307 Norte, para ir ao condomínio da sogra, no Itapoã. Elizamar teria recebido uma ligação do marido, Thiago Belchior, pedindo para que ela o buscasse na residência dos pais. Como combinado, ela saiu com os três filhos do salão dirigindo o Clio, por volta das 22h.





À polícia, uma das funcionárias do salão disse que Elizamar lhe deu uma carona até um ponto de ônibus próximo, às 22h. O registro da localização do celular da empresária apontou que ela chegou ao condomínio da sogra por volta das 23h e permaneceu no local 20 minutos depois. No sábado, familiares notaram o sumiço de Elizamar e dos três filhos e registraram um boletim de desaparecimento na 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria).





Investigação





O caso que começou na sexta-feira (13/1) com o desaparecimento de Elizamar e dos três filhos se transformou, ao longo da investigação da Polícia Civil, em uma das maiores chacinas registradas no Distrito Federal.





Até o início da noite desta quarta-feira (18/1), sete corpos relacionados ao crime foram encontrados: seis carbonizados dentro de dois veículos. Três homens foram presos por envolvimento com o caso e um deles confessou o assassinato de seis pessoas da família. Ainda há três desaparecidos e nenhuma linha de investigação foi confirmada.