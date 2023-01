Presos dois dos três suspeitos de espancar homem até a morte em MG

Matadores foram interrogados na Delegacia de Patos e lavados para o sistema prisional (foto: PCMG)





Presos na manhã desta quinta-feira (19/1), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, dois suspeitos do homicídio de um homem de 37 anos, ocorrido em 19 de dezembro do ano passado, no distrito de Alagoas.





As investigações já estavam em andamento e depois de conseguir provas, o delegado Luiz Mauro Santana solicitou à Justiça, a prisão preventiva dos suspeitos, o que foi deferido.





Os presos têm 21 e 22 anos. No dia do crime, a casa da vítima foi invadida por três homens, que a espancaram. O homem sofreu graves ferimentos e chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu.





A dupla foi encaminhada ao sistema prisional, e um terceiro suspeito, já com prisão decretada, está foragido. As investigações prosseguem para averiguar se houve participação de mais pessoas no assassinato.