Homem entra em casa para furtar, coloca botinas do dono e dorme no sofá

Um homem, suspeito de tentativa de danos e furto numa residência em Uberaba (Triângulo Mineiro), foi preso pela Polícia Militar (PM) após ser localizado dormindo no sofá do local do crime.









No entanto, ao chegarem à residência perceberam que o portão principal havia sido arrombado e, de imediato, acionaram a PM.





Os militares então encontraram o suspeito dormindo em um sofá da sala com o par de botinas do pai da vítima.





Ainda conforme o registro policial, além de danificar o portão, o suspeito quebrou uma das janelas, a porta da sala e revirou todo o interior do local, já que vários objetos estavam espalhados no quintal.





A ocorrência aconteceu numa residência do Parque São Geraldo no último sábado (14/1).