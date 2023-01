Suspeito de matar manicure em Esmeraldas é preso no Tocantins

O suspeito foi preso enquanto voltava para o Maranhão, a mais de 2 mil quilômetros de Esmeraldas (foto: PMTO- Divulgação) A Polícia Militar do Tocantins (PMTO) prendeu, na sexta-feira (13/1), o suspeito de ter assassinado a manicure Rafaela da Silva Oliveira na última quinta-feira (12/1) em Esmeraldas, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O homem de 26 anos estava em fuga e relatou aos policiais ter cometido o crime por vingança.









Rafaela, de 34 anos, foi assassinada enquanto fazia as unhas de uma menina de 9 anos em um salão de beleza de Esmeraldas. Um homem entrou no local e disparou um tiro na cabeça da vítima e, logo depois, fugiu.





Durante a fuga, o suspeito passou por Goiás e Distrito Federal até chegar a Tocantins, onde foi preso. À PM, ele disse que mora na cidade de Açailândia, no Maranhão, de onde partiu no dia 9 de janeiro e, após mais de três dias na estrada, chegou à Grande BH para cometer o crime.





A motivação

O suspeito afirmou à PM que cometeu o crime para vingar o tio, que foi namorado da mulher assassinada em Esmeraldas. Segundo ele, o parente foi executado por um homem que também mantinha um relacionamento com Rafaela.





Durante a fuga, o suspeito disse ter arremessado a arma do crime em um rio, sem saber determinar a localidade exata.





Um outro homem também estava no carro no momento da prisão. Segundo o suspeito, trata-se de um amigo maranhense a quem estava dando carona a partir do Distrito Federal e que não tem participação no crime.





Conforme noticiado pelo Estado de Minas, as suspeitas iniciais sobre a motivação do crime suscitavam outras possibilidades. As hipóteses giravam em torno do ex-marido da vítima ou da ex-mulher de seu atual companheiro, dos quais sofria ameaças.





O suspeito e o outro ocupante do carro foram conduzidos à Central de Flagrantes na cidade de Dianópolis-TO.



À reportagem, a Polícia Civil de Tocantins confirmou a prisão e informou que a investigação será feita no estado onde ocorreu o crime. A Polícia Civil de Minas Gerais acrescenta que o investigado foi encaminhado ao sistema prisional e os detalhes da apuração do crime serão divulgados após a conclusão do inquérito.