Justiça autoriza volta de atividade de mineradora na Serra do Curral

Justiça suspende cancelamento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com mineradora (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Foi suspensa a decisão de cancelamento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da mineradora Fleurs, que atua na Serra do Curral, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pela Justiça. O superintendente da Superintendência Regional de Meio Ambiente Central, Daniel dos Santos Gonçalves, foi multado por anular o acordo que liberava a atividade da mineradora no local.O juiz Wauner Batista de Oliveira tomou a decisão na última sexta-feira (12/1). Nesta semana, ele foi afastado de suas atividades por autorizar que apoiadores de Jair Bolsonaro a bloquearem parte da Avenida Raja Gabaglia, na capital mineira.O cancelamento do TAC foi uma recomendação do Ministério Público estadual em dezembro do ano passado. Em 30 de dezembro, foi assinado pela juíza Celina Magna Neves Dutra, o pedido da empresa, um mandado de segurança para reestabelecer os efeitos do Termo de Ajustamento de Conduta.

Daniel Santos argumentou que a decisão foi baseada no fato de a empresa ter cerca de 20 autuações por irregularidades, conforme informou o G1. O juiz Wauner o multou por ter agido de "má-fé". Inconformado com a multa de R$ 10 mil, Daniel pediu exoneração e publicou em suas redes sociais que a pena era por "atuar corretamente corrigindo ilegalidades na Serra do Curral".



A Advocacia-Geral do Estado afirmou que vai recorrer da decisão judicial. Já a mineradora afirmou que não realiza extração na Serra do Curral, mas realiza beneficiamento de minerais oriundos de Raposos e Sabará. E afirmou que sempre atuou dentro da legalidade.