Montes Claros comemora queda no número de crimes violentos

Dados foram apresentados por comandantes das forças de segurança do Norte de Minas. Ao centro, coronel Gildásio Rômulo Gonçalves, comandante da 11ª RPM (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A/Press) Montes Claros, cidade com 414 mil habitantes localizada no Norte de Minas, tem a menor taxa de homicídios e também o menor índice de crimes violentos entre as cidades mineiras com população entre 200 mil e 500 mil habitantes. Nos últimos 10 anos, o município teve uma queda de 82,6% na taxa de homicídios enquanto os crimes violentos diminuíram 70% no mesmo período.

Conforme o balanço, em 2022 foram registrados em Montes Claros 19 homicídios (mesmo numero de 2021), sendo que ocorreram 109 assassinatos na cidade em 2012. A cidade apresenta um índice de 4,55 homicídios por 100 mil moradores, a menor taxa no grupo dos municípios entre 200 mil e 500 mil habitantes.

Segundo a Polícia Militar (PM), ao longo do ano que passou houve o registro de 572 crimes violentos, número superior ao de 2021 (507). Por outro lado, o estudo aponta que em uma década, os crimes violentos caíram 70,1%, sendo que foram 1.915 em 2012. Houve uma redução de 86,9% em relação ao ano de 2016, quando ocorreram 4.373 crimes violentos no município.

Conforme a PM, no ano passado Montes Claros teve uma taxa de 137,7 crimes violentos por cada 100 mil habirantes, o menor índice entre as cidades mineiras com população na faixa de 200 mil a 500 mil moradores.

A cidade-polo do Norte de Minas teve uma redução de 90% nos roubos nos últimos seis anos, de 4.112 ocorrências em 2016 para 414 registros em 2022. Há seis anos, a média de roubos na cidade era de 11 ocorrências por dia, o que caiu para 1,1 roubo por dia em 2022.

O coronel Gildásio Rômulo Gonçalves atribui a redução dos homicídios, roubos e de outros delitos em Montes Claros e na Região Norte de Minas ao “trabalho integrado das instituições do sistema de justiça criminal e ao aprimoramento das ferramentas de gestão de prevenção e repressão criminal”.

O comandante da 11ª Região da Polícia Militar (que abrange 77 municípios do Norte de Minas) salienta que a corporação investe na melhoria das ferramentas de gestão, o que envolve “a criação de indicadores de desempenho com metas a todas as frações da PM”.

Destaca que a Policia Militar adotou outras medidas voltadas para a prevenção e combate à criminalidade em Montes Claros, realizando a “a adoção de estratégias de intervenção focada, como o monitoramento e fiscalização de egressos em semiliberdade e o controle da resolutividade de todos os crimes violentos”.