Morre Gabriel Andrade, fundador da Andrade Gutierrez

Gabriel Andrade morreu nesse domingo (1/1), aos 96 anos (foto: Andrade Gutierrez/Divulgação) O empresário Gabriel Donato de Andrade morreu nesse domingo (1/1) aos 96 anos. Mineiro de Arcos, no Centro-Oeste do estado, ele foi sócio-fundador da Andrade Gutierrez, uma das maiores construtoras do setor de infraestrutura do país. Também se destacou em empreendimento na área agropecuária e colaborou para o desenvolvimento de tecnologias para o setor, a partir de parcerias com instituições de pesquisa e universidades.









Andrade Gutierrez





Engenheiro Civil graduado pela Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Gabriel Andrade fundou a Construtora Andrade Gutierrez em 1948, juntamente com o irmão Roberto Andrade e o amigo Flávio Gutierrez.





A empreiteira participou da construção de grandes obras no país, entre as quais o Rodoanel e estações do metrô de São Paulo, a Rodovia Bandeirantes, o Aeroporto de Confins, a Usina de Angra 2, a Usina Hidrelétrica de Belo Monte e Parque Olímpico para as Olimpíadas no Rio/2016 e estádios para a Copa do Mundo de 2014.





Em nota, a Andrade Gutierrez lamentou a morte de Gabriel e destacou o legado deixado por ele. "A empresa e todo seu corpo diretivo deseja força à sua família e lembra que Gabriel, engenheiro de formação, sempre será motivo de orgulho ao deixar um legado que reflete a história de desenvolvimento do Brasil", diz a empresa.



Leia também: Festa de réveillon termina com 2 mortos e 7 feridos em Uberlândia

Janaúba





A morte de Gabriel Andrade também foi lamentada em Janaúba, onde fica a Colonial Agropecuária, empresa fundada por ele. Ex-funcionário da Colonial, o prefeito de Janaúba, José Aparecido Mendes, decretou luto oficial no município. “Hoje perdi uma das minhas maiores e melhores referências, meu Mestre Dr. Gabriel Donato de Andrade. Ele nos deixa eternamente, mas com um inegável legado exemplar de vida, de trabalho e de resultados”, afirmou José Aparecido.





O prefeito de Janaúba lembrou que, por iniciativa do seu fundador, a Colonial firmou parcerias com instituições de pesquisa e universidades como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Universidade de São Paulo (USP), visando ao desenvolvimento de tecnologias para o melhoramento da atividade pecuária e de pastagens. Um dos estudos viabilizados teve como meta o melhoramento genético da raça Nelore, realizado a partir de acordo de cooperação com a USP/Campus Ribeirão Preto.



Leia também: Mineira é encontrada morta na Irlanda depois de festa de Réveillon

Unimontes





A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) também divulgou nota em que lamenta a morte de Gabriel Andrade. Na nota, instituição ressalta que “a empresa Colonial Agropecuária, criada por Gabriel Donato de Andrade em Janaúba, sempre foi uma parceira da Unimontes, apoiando e atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na área das ciências agrárias no campus da Universidade no município”.





“Ao longo dos anos, foram diversos os estudos, testes e experimentos desempenhados pelas equipes de professores, pesquisadores e estudantes na unidade da Unimontes em Janaúba que contaram com o apoio e o intercâmbio técnico-científico da Colonial Agropecuária”, diz a nota da Unimontes.