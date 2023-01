Cenas de uma posse histórica

Lula e os 37 ministros de seu governo posam para a foto oficial (foto: CAIO GUATELLI / AFP)

Diversidade, quebra de protocolos, emoção e música. Muitas são as palavras que descrevem a cerimônia que marcou a volta de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República. Do convite ao vice-presidente e esposa para se juntarem a Lula e à primeira-dama, Janja, no carro aberto para o desfile pelas ruas de Brasília a uma marcante subida de rampa com representantes da sociedade brasileira e a cadelinha Resistência. Da multidão que levou alegria à Esplanada dos Ministérios ao choro do presidente no parlatório. E, fechando o dia, o show musical para celebrar o início do novo governo.





Lua acena após subir a rampa do Planalto e receber a faixa presidencial (foto: Sérgio Lima/AFP)

Boneco gigante de Lula foi erguido na Esplanada dos Ministérios (foto: Alexandre Guzanshe /EM/D.A Press)

Fabiano Leitão, trompetista, embalou a multidão com o jingle %u201CLula lá%u201D (foto: CARL DE SOUZA/AFP)

Lula enxuga as lágrimas ao se emocionar durante discurso no parlatório (foto: Evaristo Sá/AFP)

Praça dos Três Poderes foi tomada por 40 mil pessoas para a cerimônia (foto: Evaristo Sá/AFP)

Bombeiros jogaram água nas pessoas para aliviar o forte calor em Brasília (foto: Sérgio Lima/AFP)

Houve quem buscasse uma visão privilegiada no alto de árvores (foto: CARL DE SOUZA/AFP)