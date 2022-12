Criança salva avó de queda na China; veja vídeo

Acidente ocorreu na China e as câmeras de segurança registraram o ato heroico do menino e as imagens viralizaram nas redes sociais (foto: Reprodução)









É quando a criança rapidamente segue as instruções da avó e consegue levantar sozinha a escada grande sozinha para resgatá-la. Veja:

Uma criança de apenas quatro anos conseguiu agir rápido e sozinha salvar sua avó de uma queda do telhado. O acidente ocorreu no dia 20 de dezembro na China e as câmeras de segurança registraram o ato heroico do menino e as imagens viralizaram nas redes sociais. O vídeo foi publicado na rede social Douyin, a versão chinesa do TikTok, e depois no Youtube.