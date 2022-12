Motoqueiro é assassinado a tiros em Lagoa Santa

Motociclista foi assassinado quando transitava pela Rua Pinto Alves em Lagoa Santa (foto: Redes sociais)

Uma dívida antiga com o tráfico de drogas é a principal hipótese da polícia para o assassinato, na manhã desta quarta-feira (28/12), de Hugo Eustáquio Araújo, de 27 anos, que estava numa motocicleta no Bairro Campinho, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O crime ocorreu por volta das 10h. Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou o corpo do homem caído e, ao lado dele, a motocicleta. A vítima levou dois tiros na cabeça. Nesse instante, apareceu uma outra pessoa, um jovem, saindo de um lote vago, que contou estar na garupa no momento do crime.

“A gente estava indo trabalhar, quando, de repente, uma motocicleta Honda XRE preta, encostou ao lado da nossa. Estavam nela o piloto e um garupa. O que estava na garupa apontou um revólver para Hugo, atirando duas vezes. Eles fugiram. Caímos e eu tratei de correr, pois tive medo que me matassem também”, relatou o jovem à polícia.

Ele contou, também, que, até um ano atrás, ele e a vítima moravam em Ibirité e que lá, Hugo era envolvido com drogas, que teria abandonado quando se mudaram de cidade. Alegou ainda que a vítima estava recuperada e trabalhando. Os dois moravam na mesma casa.

Os policiais procuram por câmeras de seguranças em casas próximas ao local do crime e também tentam encontram alguma testemunha que possa ajudar a elucidar o crime. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Lagoa Santa.