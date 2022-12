Mulher é presa ao levar marmita com maconha e salsicha à delegacia

Uma mulher foi flagrada, nessa segunda-feira (19/12), tentando passar uma marmita com salsichas e maconha para uma amiga detida na delegacia de Patos de Minas. O prato ficou indigesto para as duas, que vão ter que responder pelo crime de tráfico de drogas.

Maconha com salsichas no pote de margarina

A segunda envolvida estava detida por conta de uma operação chamada "Covardes", que investiga suspeitos de envolvimento com torturas e homicídios do chamado “tribunal do crime" na cidade do Alto Paranaíba.