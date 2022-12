Andarilho é espancado e morto às margens da BR-040, em Minas

Local em que assassinos confessos foram encontrados (foto: Google Street View) Um andarilho de 37 anos foi brutalmente assassinado às margens da BR-040, na altura de Barbacena, no Campo das Vertentes, Minas Gerais. O caso aconteceu na noite desse domingo (11/12).

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima estava andando com um colega à beira da rodovia quando parou para tomar cachaça. Neste momento, outros dois andarilhos chegaram e começaram uma discussão.

A vítima tentou fugir, mas acabou sendo espancada até a morte. O colega conseguiu fugir e entrou em contato com a Polícia Militar, que foi até o local.

Depois de muita procura, o corpo da vítima foi encontrado enrolado em um cobertor. Na sequência, os policiais começaram a fazer ronda na região para prender os suspeitos do crime.

Os dois andarilhos foram encontrados escondidos próximo a uma árvore, perto do local em que o corpo da vítima foi localizado. Na conversa com os policiais, ambos confessaram o crime. Eles não disseram o motivo da discussão que resultou no assassinato.

De acordo com a Polícia Militar, um dos assassinos confessos tem passagem pelo sistema policial e é suspeito de ter cometido um outro homicídio. Os dois foram presos e levados para a delegacia de Barbacena.