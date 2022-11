Carro pega fogo na av. Raja Gabaglia, no Santa Lúcia, nesta quarta (30/11)

Um carro de luxo pegou fogo na Avenida Raja Gabaglia, próximo ao cruzamento com a Avenida Barão Homem de Melo, no Santa Lúcia, sentido Nova Lima.O incêndio em um Volvo X-60 começou neste fim de tarde de quarta e já está sendo controlado pelo Corpo de Bombeiros.

A corporação afirma que qualquer veículo em chamas corre risco de explosão, mas como a equipe dos Bombeiros já está no local, os riscos são menores.

O trânsito na região, que já é difícil no horário de pico do fim do dia, está mais complicado devido ao incidente. Motoristas que puderem devem evitar a região.

Mas na Raja sentido centro, trânsito segue normal.

Matéria em atualização.



Incêndio veicular na Avenida Raja Gabáglia, Santa Lúcia, sentido BH Shopping (foto: Edesio Ferreira/EM/DA Press)