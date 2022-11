BH pode ter chuva de granizo nas próximas duas horas desta terça (29/11)

Pode chover granizo em BH nas próximas duas horas; seguir recomendações da Defesa Civil aumentam a sua segurança (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A época de chuvas chegou em Minas e exige atenção máxima. Dentre as pancadas de chuva previstas para Belo Horizonte nesta terça (29/11), pode haver também queda de granizo. O alerta é da Defesa Civil e vale para as próximas duas horas, exigindo atenção às precauções recomendadas pelo órgão:





%u2800%u2800

Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;

%u2800

Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;

%u2800

Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;

%u2800

Procure estacionar em um local seguro e coberto.





Vale ressaltar que a população pode receber alertas por meio de SMS, se cadastrando com o envio do nome da rua e CEP para o número 40199. É possível acompanhar esses alertam também pelo Facebook, pelo Twitter e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.