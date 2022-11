Temporal provoca estragos em Capitão Enéas, no Norte de Minas

Chuva inundou ruas em Capitão Enéas, no Norte de Minas (foto: Prefeitura de Capitao Eneas/divulgação)

A Prefeitura de Capitão Enéas, com população de 15,1 mil habitantes, no Norte de Minas, ainda realiza levantamentos sobre os prejuízos causados pelas chuvas no município. A cidade foi castigada um temporal na segunda-feira (28/11).

De acordo com a prefeitura local, a chuvarada durou mais de quatro horas na madrugada e manhã de segunda-feira. Não houve vítimas. Ruas e casas foram inundadas, causando muitos danos materiais.

As áreas mais afetadas foram o Centro da cidade e os bairros Central, Morada do Sol e Sapé. O Corpo de Bombeiros auxiliou a Defesa Civil Municipal no atendimento aos atingidos e levantamento dos prejuízos causados pelo temporal.

Segundo a prefeitura, cerca de 100 famílias foram atingidas, com as perdas de móveis e eletrodomésticos. Duas famílias, totalizando 13 pessoas, ficaram desalojadas. Uma das famílias teve que ser encaminhada para um imóvel viabilizado pela prefeitura, por meio de aluguel social.

Mulher e sobrinha ficam ilhadas em Porteirinha

Também no Norte do estado, na zona rural de Porterinha, na segunda-feira, uma mulher, de 20 anos, e uma criança, de sete, ficaram ilhadas por causa das chuvas e precisou ser resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O fato ocorreu na comunidade de Várzea.



Conforme o Corpo de Bombeiros, a jovem relatou que ela e a sobrinha atravessaram um córrego situado nos fundos do terreno do seu sogro para ligar uma bomba de poço tubular. Ao retornarem, foram surpreendidas com a cheia do córrego, devido às chuvas, e ficaram ilhadas.



Uma equipe dos bombeiros de Janaúba foi acionada. Os militares usaram uma corda para resgate da mulher e a sobrinha, recorrendo ainda a coletes salva-vidas.