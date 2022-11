Homem é resgatado em estado grave após perder controle de caminhão

Vítima foi encaminhada para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press ) Um homem de 36 anos foi arremessado do caminhão que dirigia após perder o controle do veículo e cair de uma ribanceira na MG-900, no distrito de Roças Novas, próximo a Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início da tarde desta segunda-feira (28/11).





De acordo com a Polícia Militar, o caminhão estava carregado com pedras de ardósia e granito. Até o momento, não se sabe a dinâmica do acidente.





A vítima foi considerada em estado grave. Informações iniciais dão conta que o homem sofreu traumas no tórax, costela e úmero. O caminhão ainda está no local.