Vereador agride colega de Câmara em Estrela do Sul

Roberto Carneiro (à esq.) teria agredido Fausto Espíndula (à dir.) (foto: Reprodução/Câmara de Estrela do Sul)

Dois vereadores de Estrela do Sul, no Triângulo Mineiro, brigaram e uma deles chegou a agredir o colega de Câmara neste sábado (26/11). A confusão se deu por disputas políticas no Legislativo do Município. Um boletim de ocorrência foi registrado junto à Polícia Militar (PM).