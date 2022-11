Hospital nega atraso em atendimento a mulher que deu à luz na calçada

Pai da criança gravou o momento da chegada da maca (foto: Reprodução)

Ainda conforme o hospital, a família foi informada sobre todo processo no atendimento, inclusive com as imagens de câmeras de segurança.

“O MPHU reforça a importância de, em caso de urgência, os acompanhantes estacionarem na entrada de emergência para o menor tempo de deslocamento da equipe. E pontua que segue pautado no atendimento humanizado e de atenção integral aos pacientes”.



Pai da criança se revoltou

O pai da criança se mostrou revoltado com a situação, já que, segundo seu relato, o funcionário do hospital teria afirmado que não podia liberar a maca sem o preenchimento de uma ficha da mulher em trabalho de parto.



“Eu mesmo fiz o parto dela na calçada. Aí, depois de um tempo, vieram com a maca e o pessoal veio ajudar. Eu fiquei revoltado mesmo. Fiquei chocado e comecei a gravar”.



Tão logo tomou conhecimento da repercussão do caso nas redes sociais, o hospital Mário Palmério divulgou comunicado informando que a mãe, Alexandra, e a filha, Ayla, estavam bem de saúde e que a família já havia sido atendida em um parto anterior.

O Mário Palmério Hospital Universitário (MPHU) negou que tenha ocorrido atraso ou falta de urgência no atendimento prestado a uma mulher que acabou dando à luz a filha na calçada da unidade de saúde em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na madrugada desse domingo (20/11). A diretoria emitiu comunicado após realizar investigação administrativa.Segundo o MPHU, no momento em que o marido da gestante chegou ao Pronto-Atendimento e pediu urgência, o atendente acionou a equipe de enfermagem, que levou um minuto e 25 segundos para chegar à paciente.“Ao perceberem que já se tratava do nascimento da criança e não do início de um trabalho de parto, os enfermeiros buscaram a maca para o devido atendimento”, diz trecho da nota.