Vídeo: mulher dá à luz bebê na calçada de hospital em Uberaba

Mulher já havia dado à luz quando equipe de hospital chegou com maca (foto: Reprodução)



Após o ocorrido, o hospital Mário Palmério divulgou nota informando que mãe e filha estão bem de saúde. Um processo administrativo foi instaurado para apurar se houve erro no atendimento à paciente. A unidade ressaltou ainda que os acompanhantes de pessoas em situação de urgência devem estacionar o veículo na entrada de emergência para melhor assistência.



O hospital ainda ressaltou que "a mãe já teve outro parto" no local e relatou "ter sido bem acolhida durante todo o contato". Segundo o MPHU, a equipe "passa regularmente por treinamentos e capacitações para que a equipe esteja sempre preparada para atender todos os casos da melhor maneira possível e pontua que o trabalho prestado é pautado no atendimento humanizado e acolhedor".



Nas redes sociais, o rapaz complementou o desabafo: "Na hora que cheguei lá (hospital), já vi que a menina estava nascendo. Eu pedi uma maca porque minha menina estava nascendo e minha mulher não dava conta de ir andando. Mas o pessoal disse que não podia liberar a maca sem antes de fazer a ficha. Eu mesmo fiz o parto dela na calçada. Aí, depois de um tempo, vieram com a maca e o pessoal veio ajudar. Eu fiquei revoltado mesmo. Fiquei chocado e comecei a gravar".

Confira a nota na íntegra:

“A mamãe Alexandra e a bebê Ayla estão bem!



O que aconteceu?



Alexandra começou a ter contração por volta da 1h da manhã, em casa, e chegou ao hospital às 3h, já sentindo que a Ayla iria nascer.



Com carro estacionado próximo a calçada, do lado externo do Hospital, o pai da bebê foi até o balcão de atendimento. Sem visualizar a urgência da situação, o atendente orientou que fosse feita a ficha da paciente e que o pai levasse o veículo até a entrada de emergência para o devido cuidado. Ao voltar para o veículo, Alexandra já estava em trabalho de parto e se deitou na calçada. Nossa equipe viu o ocorrido e correu imediatamente para prestar atendimento.



E agora?



A equipe do MPHU conversou com a família e está prestando todo suporte, que inclui atendimento psicológico e de assistência social. No momento, o MPHU investiga, administrativamente, se houve, em algum momento, erro no processo de atendimento da paciente. Alexandra segue em observação no Hospital. Tanto ela quanto a bebê estão bem e estão sendo acompanhadas pela nossa equipe de assistência social.



A gestação da mamãe:



Essa foi a quarta gestação de Alexandra, que fazia todo pré-natal no Hospital. Alexandra teve diabetes gestacional e, por isso, o acompanhamento da gestação era mais rigoroso. O parto estava agendado para o dia 30 de novembro e a paciente, inclusive, teria, nesta segunda (21), a última consulta de pré-natal.



Posicionamento do MPHU:



O MPHU lamenta o transtorno com a paciente neste domingo (20). Pontuamos que ela já teve outro parto no Hospital e relata ter sido bem acolhida durante todo o contato com a Instituição. O Hospital passa, regularmente, por treinamentos e capacitações para que a equipe esteja sempre preparada para atender todos os casos da melhor maneira possível e pontua que o trabalho prestado é pautado no atendimento humanizado e acolhedor. Milhares de partos já foram realizados no Hospital o que demonstra a capacidade da Instituição .



E o MPHU chama atenção para casos emergenciais: em urgência, os acompanhantes devem estacionar o veículo na entrada de emergência para melhor assistência pela equipe.



Aos papais:



Saúde e inúmeros motivos para se orgulharem da bebê que veio ao mundo.

Crédito: Equipe MPHU

Dados autorizados pela família”