Bombeiros encontram corpo de menino de 6 anos que se afogou no Rio Grande

O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã desta segunda-feira (21/11) o corpo de uma criança de seis anos que estava desaparecida após se afogar no Rio Grande, em Ribeirão Vermelho, na região mineira do Campo das Vertentes.Os militares foram acionados no domingo (20/11) para comparecer a um local conhecido como Prainha dos Quiosques, onde o menino teria desaparecido nas águas.Os pais contaram para os bombeiros que a criança se afogou enquanto brincava nas águas. Os militares fizeram buscas até o anoitecer deste domingo e retomaram nesta segunda-feira, encontrando o garoto sem vida.A criança e os pais são de Lavras, distante 12 quilômetros de Ribeirão Vermelho. Após liberação da perícia, o corpo do menino foi encaminhado ao IML de Lavras.