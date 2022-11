Homem é condenado a 21 anos de prisão por queimar vítima viva em Minas

Assassino foi condenado a 21 anos e três meses de prisão (foto: Ministério Público de Minas Gerais)

A Justiça condenou um homem a 21 anos e três meses de prisão por homicídio triplamente qualificado ocorrido em fevereiro de 2016. O crime foi cometido no córrego Montes Claros, em Caparaó, na Zona da Mata de Minas Gerais. O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia por meio da Promotoria de Justiça de Espera Feliz.





Segundo as investigações, depois de atirar com arma de fogo, o condenado incendiou a vítima ainda viva dentro do seu próprio carro, conforme indica laudo pericial. O veículo queimado foi encontrado no meio de uma lavoura com o corpo carbonizado. O homem assassinado, que na época tinha um filho de 16 anos e uma filha de dez, só foi reconhecido pela arcada dentária.









O condenado ainda utilizou recurso que impossibilitou a defesa do alvo, que foi pego desprevenido. Além disso, o meio usado foi cruel: ele ateou fogo na vítima ainda viva.





O assassino também foi acusado pelo crime de dano e por fraude processual, por ter lavado o sangue do local, a fim de fugir de sua responsabilidade criminal.





No julgamento pelo Júri foram ouvidos dois investigadores, a irmã da vítima e a viúva. Ao final, os jurados reconheceram o homicídio e as três qualificadoras, absolveram-no pelo crime de dano e confirmaram a fraude processual.





Com informações da assessoria do MPMG