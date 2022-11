Pais denunciam, mas PBH nega falta de pediatras em UPA

Mesmo com relatos de pais, PBH nega falta de atendimento pediátrico (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Pais usaram as redes sociais para reclamar da falta de atendimento pediátrico na UPA Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo os relatos, faltam pediatras há três dias na unidade e o atendimento só seria regularizado na terça-feira (22/11).

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte negou a informação e afirmou que há atendimento durante todo o final de semana com 34 pediatras.

Neste sábado, são oferecidos atendimentos nas UPAs Venda Nova, Pampulha e Nordeste e no domingo mais outras três, as UPAs Barreiro, Norte e Oeste, além do Hospital Odilon Behrens que recebe, inclusive, casos pediátricos de urgência.

Ainda de acordo com a PBH, no domingo (20/11), a UPA Barreiro terá equipe de três pediatras durante o plantão noturno, das 19h às 7h.

“O município tem empreendido todos os esforços para recompor as equipes médicas, de forma a garantir um atendimento mais ágil à população. Já foram convocados mais de 300 profissionais aprovados no último concurso. Há também um banco de currículos para contratação imediata de médicos”.