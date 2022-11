Homem deportado é preso no Aeroporto de Confins

Brasileiro foi preso pela Polícia Federal logo depois que chegou no Aeroporto de Confins na noite dessa sexta-feira (18/11) (foto: PF/Reprodução)

Um homem, procurado internacional, foi preso na noite dessa sexta-feira (18/11) no Aeroporto Internacional de Confins. Ele chegou em um voo de deportados dos Estados Unidos e foi preso pela Polícia Federal.

O suspeito foi detido em solo americano pelo Immigration and Customs Enforcement (ICE), que é a autoridade de imigração dos Estados Unidos, em cumprimento a mandado de busca internacional da Interpol e por estar em desacordo com as normas migratórias daquele país.

Assim que chegou ao Brasil, o homem foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Ele foi preso pelos crimes de furto qualificado e roubo cometido com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido.

O suspeito passou por exame de corpo de delito e foi conduzido para a Penitenciária Nelson Hungria, onde ficará à disposição da Justiça.