Trânsito e transporte alterados para show de Milton Nascimento no Mineirão

Agentes da BHTrans alteram circulação e pontos do transporte público para show no Mineirão (foto: BHTRans)

Com a previsão de um público de 49 mil pessoas se dirigindo ao Mineirão para o show de Milton Nascimento, no domingo (13/11), o tráfego e esquema de transporte público da região começam a ser alterados a partir das 20h de sábado (12/11).Segundo a BHTrans, serão implantadas as reservas de áreas (proibição de estacionamento) no anel interno e externo do estádio para garantir a fluidez do trânsito amanhã o e garantir vagas reservadas para táxi, viaturas, idosos e pessoas com deficiência.A circulação na pista interna da avenida Antônio Abrahão Caram será alterada para facilitar o acesso aos estacionamentos com 2.800 vagas, gerenciados pela Minas Arena. Para isto, três horas antes do início do show, será fechada a interseção da avenida Antônio Abrahão Caram com avenida Coronel Oscar Paschoal, sentido avenida Presidente Antônio Carlos.Também amanhã, nove linhas de ônibus atenderão ao entorno do Mineirão: 64 (Est.Venda Nova/Assembleia via Carlos Luz), 67 (Est.Vilarinho/Sto Agostinho via Carlos Luz), 5106 (Bandeirantes/BH Shopping), 5401 (São Luís/Dom Cabral), 503 (Est.São Gabriel/Aparecida/Sta Rosa), 504 (Est. São Gabriel/Sta Rosa/Aparecida), S-53 (Confisco / Ouro Minas), S-54A (Dom Bosco/Shopping Del Rey) e S-54B (Dom Bosco/Shopping Del Rey).Para o deslocamento em direção ao estádio, os táxis podem usar as pistas exclusivas do Move. Serão implantados pontos de táxi em três locais: Avenida Antônio Abrahão Caram, entre a Alameda das Palmeiras e avenida Cel. Oscar Paschoal, Avenida Coronel Oscar Paschoal em frente ao Hall principal e Avenida C, esquina com avenida Antônio Abrahão Caram.