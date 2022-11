Fim de semana será de calor e chuva forte em BH

O céu amanheceu claro, mas pode evoluir para parcialmente nublado ao longo do dia (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o final de semana será de calor e chuva forte - com rajadas de vento e trovoadas. As temperaturas devem ficar entre 18°C e 25°C no sábado (12/11) e 17°C e 28°C no domingo (13/11).

Nesta sexta-feira (11/11), já houve um aumento de temperatura mínima, que ficou 18,2°C, na Estação Cercadinho, no Bairro Buritis, Região Oeste de BH. A máxima prevista para o dia pelo INmet é de 30°C.

O céu amanheceu claro, mas pode evoluir para parcialmente nublado ao longo do dia. Há previsão de chuva forte para hoje no final da noite.

Para o restante de Minas Gerais, o Inmet afirma ainda que o tempo ficará mais estável nesta sexta-feira, mas há previsão de fortes pancadas de chuva no Triângulo Mineiro, Sul e Zona da Mata.

Leia mais: Inmet emite alerta para tempestade em 573 cidades mineiras

A menor temperatura registrada no estado hoje foi de 10,7°C, em Monte Verde, no Sul de Minas. Já a máxima prevista é de 36°C, no Norte de Minas e no Triângulo.

No fim de semana, a chuva em Minas também não dará trégua, há possobilidade de pancadas fortes no Centro, Sul, Triângulo, Noroeste, Oeste, Sul e Zona da Mata.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais