Unimontes realiza eleições para reitor e vice-reitor nesta quinta-feira

Leia também: Prefeitura de BH vai ampliar a oferta de ônibus durante o Enem A Unimontes é uma das duas instituições de ensino superior mantidas pelo Governo Estadual que oferecem ensino gratuito – a outra é a Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).





Três candidatos concorrem ao cargo de reitor da Unimontes: os professores Antônio Alvimar Souza (atual reitor), Geélisson Ferreira Silva e Wagner de Paulo Santiago.



Já os postulantes à vice-reitoria são: os professores Danilo Fernando Macedo Narciso, Dalton Caldeira Rocha e Helena Amália Papa.



De acordo com as normas do processo eleitoral na universidade, serão formadas listas tríplices (nos dois cargos), a serem enviadas ao governador Romeu Zema (Novo), a quem competirá a nomeação dos futuros dirigentes da instituição. O chefe do executivo estadual deverá assinar as nomeações até 26 de dezembro, quando termina a atual gestão da reitoria da Unimontes.





De acordo com os números divulgados pela Universidade, a eleição na Unimontes conta com 14 pessoas aptas a votar: 11,63 mil alunos matriculados (cursos profissionalizantes, de graduação, mestrados e doutorados, incluindo também os cursos do modelo a distância), 1.419 servidores técnico-administrativos; e 954 professores.









Leia mais: Caso de criança enforcada por PM reformado é levado à Anistia Internacional O voto na Universidade é paritário, com pesos por categoria, da seguinte forma: professores (peso de 70%), servidores técnico-administrativos (15%) e acadêmicos (15%).









Locais de votação

No campus-sede da Unimontes, as sessões de votação serão instaladas nos prédios dos centros de ensino (1, 2, 3 e 6) e na sede da Reitoria (prédio 5). Ainda em Montes Claros, serão instaladas urnas no Hospital Universitário Clemente de Faria e no Centro de Educação Profissional e Tecnológica (CEPT).





A votação também acontecerá nos campis de Almenara (Vale do Jequitinhonha), Bocaiúva, Brasília de Minas, Espinosa, Janaúba, Januária, Pirapora, Salinas e São Francisco (Norte de Minas); Paracatu e Unaí (Noroeste); e nos núcleos de Pompéu e Joaíma, além do Escritório de Representação da Unimontes (ERU), em Belo Horizonte.