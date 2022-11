Passeio de bicicleta é ação de campanha contra o câncer de próstata

Passeio de bike é usado para a conscientização sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata (foto: Gustavo Fróes/divulgaçao)

Neste mês, é realizada em todo país a campanha “Novembro Azul”, que tem o objetivo a conscientização para a prevenção contra o câncer de próstata. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Brasil são registrados uma média de 65,8 mil novos casos da doença por ano.Em Montes Claros, no Norte de Minas, são promovidas diversas atividades na campanha “Novembro Azul”. O passeio de bicicleta está sendo uma das ações usadas para a conscientização sobre os cuidados preventivos contra o câncer de próstata no município.No último sábado (5/11), foi realizado em Montes Claros o “pedal solidário”. Dezenas de pessoas participaram de um passeio ciclístico, que teve ponto final o povoado de Buriti do Campo Santo, na zona rural do município.Durante a ação, os moradores da localidade receberam informações sobre a saúde do homem, especialmente quanto à conscientização sobre a importância do exame preventivo contra o câncer de próstata (PSA) e consultas médicas regulares.O “pedal solidário” foi organizado pela Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), juntamente com a maçonaria e outros parceiros. Os adeptos do bike saíram do campus-sede da Universidade e seguiram até o povoado de Buriti do Campo Santo, a 20 quilômetros da área urbana.Participaram da iniciativa alunos de diferentes cursos da Unimontes, entre os quais enfermagem, medicina, história, geografia, filosofia, ciências da religião, filosofia e letras português.Dentro da programação do campanha está previsto para o próximo dia 26 o “Pedal azul”. O evento será promovido pela Santa Casa de Montes Claros com o tema “Unindo laços contra o câncer”.O hospital é referência regional no atendimento oncológico, dispondo de equipe de urologistas, oncologistas e radioterapeutas capacitados para assistência aos pacientes. Atualmente, a unidade atende cerca de 800 portadores do câncer de próstata.Antes do “pedal azul”, no dia 23 de novembro, a Santa Casa promoverá um encontro com especialistas, tem como objetivo discutir e debater a prevenção e o tratamento da doença.