O acervo do Museu das Reduções será levado para o bairro Olhos d'Água, em BH (foto: Túlio Santos/EM/DA PRESS)



O Museu das Reduções anunciou que vai transferir o acervo de Cachoeira do Campo, em Ouro Preto, para o Bairro Olhos d'Água, em Belo Horizonte.



Em nota, os mantenedores das obras informam o fim da parceria que possibilitou a instalação do museu devido a "um importuno e insuperável desacordo comercial".



"O Museu das Reduções comunica aos seus visitantes, admiradores, amigos e a toda sociedade ouropretana que, em 31 de outubro de 2022, encerrou as suas atividades artísticas, culturais, educativas e turísticas no local que ocupava, desde novembro de 2020", informa a nota.

Os mantenedores agradeceram aos visitantes. "Na oportunidade, nos desculpamos por frustrarmos, momentaneamente, os amantes da arte da educação e da cultura com esta decisão."

O museu será transferido para Mercado de Origem Olhos D’Água, localizado às margens da BR-356. A nota informa ainda que, "em breve", as atividades serão retomadas, mas não revela data da reabertura.

A secretária de Cultura de Ouro Preto, Margareth Monteiro, lamentou a transferência, mas afirmou que, por ser um acervo particular, não haveria nada a ser feito pela prefeitura. "É uma perda enorme para Ouro Preto", avaliou.

História do Museu das Reduções

O Museu das Reduções é um projeto dos irmãso Ênnio, Décio, Evangelina e Sylvia Alves de Vilhena, que, depois de se aposentarem em 1978, começaram a fazer reprodução de monumentos arquitetônicos brasileiros.

"Agradecemos, também, em nome dos Irmãos Vilhena (“in memoriam”), o acolhimento de toda a comunidade ouropretana, em especial a dos distritos de Amarantina e de Cachoeira do Campo, à sua obra, por estes longos 40 anos de convivência. Por certo, o Museu das Reduções será, com muito orgulho, o 'embaixador' de Ouro Preto no seu novo espaço", diz a nota.

O acervo conta com 29 réplicas de monumentos localizados em 24 municípios de 15 estados brasileiros. Os irmãos Vilhena viajaram por todo país para fotografar e elaborar croquis e plantas das reduções baseadas nas edificações originais.