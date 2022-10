PM prende suspeitos de impor toque de recolher em Ribeirão das Neves

Local onde traficante Gaúcho foi assassinado em BH (foto: Google Streat View)

Dois homens suspeitos de impor toque de recolher em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram presos nesta sexta-feira (28/10) pela Polícia Militar no bairro Céu Azul, na região de Venda Nova. Os criminosos de 18 e 23 anos usavam um carro para ameaçar comerciantes locais. O veículo apreendido foi levado para o pátio do Detran.A ordem para fechar estabelecimentos e as ameaças em colocar fogo nos ônibus teriam sido motivadas em razão do assassinato do traficante Warley Muniz dos Santos, o Gaúcho, de 33 anos, que atuava na Favela da Mina, no distrito de Justinópolis. O crime ocorreu na manhã desta sexta (28).