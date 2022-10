Incêndio em carreta carregada de pallets interdita BR-262

Equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foram acionadas para atender a um chamado de incêndio de uma carreta na BR-262, na altura do km 378, próximo ao restaurante Roda D'Água, no sentido Juatuba, na Região Metropolitana de BH. O veículo, que carregava pallets, tombou na rodovia.

Motorista conseguiu sair do veículo, porém ficou ferido e está sendo atendido no local

Segundo informações dos bombeiros, o motorista conseguiu sair da carreta, mas acabou se ferindo e está sendo atendido pela ambulância no local do acidente.A Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF-MG), por meio da conta oficial no Twitter, informa que a rodovia está interditada no local.