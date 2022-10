Homem é preso sob suspeita de encostar o pênis em passageiras de ônibus

O suspeito foi preso dentro do Terminal Sudeste, conhecido como Terminal Gameleiras (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Após receber denúncia de uma passageira de um ônibus de transporte coletivo, a Guarda Municipal de Uberaba (GMU) prendeu ontem (20/10) um homem, de 58 anos, sob suspeita de importunação sexual contra uma mulher, no interior do veículo. A prisão do suspeito aconteceu dentro do Terminal Sudeste.

Ainda segundo informações da GMU, divulgadas por meio de suas redes sociais, ao ver a equipe da guarda municipal, o suspeito, que descia do ônibus o qual teria praticado o crime, tentou evadir do terminal, mas foi perseguido e preso.



Suspeito tem veículo próprio e já há havia sido denunciado

Conforme a GMU, o homem já havia sido denunciado outras vezes por importunação sexual, sendo que ele tem carro e estaria estacionando o mesmo em área externa, ao lado do terminal da região central e, em seguida, embarcando e desembarcando em vários ônibus para praticar o suposto crime contra mulheres.

Segundo o Código Penal, a pena para quem for condenado pelo crime de importunação sexual é reclusão de um a cinco anos.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o homem foi ouvido pelo delegado de plantão da PC de Uberaba, teve a prisão em flagrante confirmada e, em seguida, foi encaminhado à Penitenciária Professor Aloisio Inácio de Oliveira.