Batida com ônibus mata motorista de caminhão; 25 passageiros ficam feridos

Sobreviventes foram encaminhados ao Hospital São Paulo, em Muriaé (foto: Silvan Alves)



O motorista de um caminhão morreu preso às ferragens no início da tarde desta quinta-feira (20/10) após uma colisão frontal com ônibus da Mercedes Benz na BR-356, na altura do km 273, próximo ao município de Eugenópolis, na Zona da Mata de Minas Gerais.

Ao todo, 25 pessoas ficaram feridas – entre elas, uma menina de 10 anos, que teve escoriações leves, conforme apurado pela reportagem junto ao 2° Pelotão do Corpo de Bombeiros de Muriaé. Em decorrência da batida, um veículo de passeio também foi atingido.





A corporação relata ainda que a condutora do veículo de passeio, que trafegava atrás do ônibus, presenciou a colisão, mas não conseguiu desviar e bateu na traseira do coletivo. Ela foi socorrida com uma laceração no rosto e suspeita trauma cranioencefálico.

Durante os atendimentos na rodovia, os militares identificaram dentro do ônibus uma mulher com fratura no fêmur e outra também com suspeita trauma cranioencefálico. O restante dos ocupantes do coletivo tiveram escoriações leves.

Em uma força-tarefa, a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, o Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ambulâncias de prefeituras da região conduziram as vítimas para o Hospital São Paulo, em Muriaé.

Em entrevista ao Estado de Minas, o médico cirurgião da unidade, Wilson Roberto Batista, ressalta que nenhuma das vítimas corre risco de morte. “Todos chegaram conscientes. A maioria dos ferimentos aconteceram na face e nos membros superiores e inferiores, mas nenhuma lesão, a princípio, foi de muita gravidade.”

Até o fechamento da reportagem, ninguém havia recebido alta. “Os pacientes estão realizando exames e vão permanecer em observação para ver se não ocorrerá algum agravamento nas primeiras horas. Alguns tiveram cortes mais profundos na pele, sendo necessária a realização de sutura no centro cirúrgico”, finaliza.





A perícia da Polícia Civil esteve no local. O corpo do motorista foi retirado das ferragens e encaminhado ao serviço funerário para condução ao Instituto Médico Legal (IML).





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local para auxiliar na ocorrência.