Homem é assassinado enquanto usava Wi-Fi de padaria

Matheus Brum - Especial para o EM

Rua em que aconteceu o crime no bairro Ipiranga, em Juiz de Fora (foto: Google Street View) Um homem de 31 anos foi assassinado com tiro na cabeça no bairro Ipiranga, na Zona Sul de Juiz de Fora, na tarde desta terça-feira (18/10). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava sentada na calçada em frente à padaria, usando o wi-fi do lugar e mexendo no celular. De repente, chegou um homem atirando em direção da vítima.









A Polícia Militar fez buscas pela região, mas não encontrou nenhum suspeito. O caso está sendo investigado pela PC. O Estado de Minas entrou em contato com a corporação para saber se há alguma atualização sobre este homicídio, mas o órgão não retornou nossos contatos.

Irmão da vítima preso

Enquanto a Polícia Militar colhia as primeiras informações sobre o homicídio, o irmão da vítima apareceu no local. No entanto, o homem estava com mandado de prisão em aberto. Por isso, foi preso pelos PMs e encaminhado para a Delegacia.





A causa do mandado de prisão em aberto não foi divulgada pelas forças de segurança.