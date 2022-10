Sucessivos furtos de cabos deixam escola sem aula no Padre Eustáquio, em BH

Por Cler Santos*





Escola no Padre Eustáquio é furtada pela terceira vez em um mês (foto: Google Street View/Reprodução)

“É a terceira vez no mês.” A afirmação é da professora de geografia Diliana Márcia de Barros, de 54 anos, sobre os sucessivos furtos de cabos de energia na Escola Estadual Professor Morais, no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte.

De acordo com ela, o último furto ocorreu na madrugada desta quarta-feira (19/10). A escola teve que comunicar aos pais e alunos que as aulas da tarde e da noite estão suspensas, e os alunos do turno da manhã foram dispensados assim que chegaram.

Em comunicado aos pais, a direção informou que "está tomando as providências para restabelecer o funcionamento da escola”. A professora reforçou dizendo que não sabe qual o problema de segurança para os furtos ocorrerem com tanta constância.

Diliana disse ainda que a escola possui sistema de câmeras de monitoramento, mas o suspeito do roubo não foi flagrado, pois todas as vezes estava muito bem coberto e não foi possível identificá-lo pelas imagens.“Vamos tirar dinheiro de onde pra consertar isso toda vez?”, lamenta a professora.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Estadual de Educação, que está apurando o caso. A Polícia Militar informou que não houve registro de boletim de ocorrência sobre esse furto.

*estagiária sob supervisão