Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha, em Belo Horizonte

A investigação começou após a menina, que hoje tem 15 anos, escrever uma carta à irmã mais velha relatando, em detalhes, os abusos que sofreu do pai. Polícia prendeu o suspeito (foto: Polícia Civil/Reprodução)



Leia também: Hipnose e sadomasoquismo: Professor de MG é suspeito de abuso sexual A Polícia Civil (PCMG) prendeu um homem de 64 anos acusado de estuprar a própria filha, em Belo Horizonte. O suspeito estava em uma lanchonete, no bairro Mantiqueira, em Venda Nova, quando foi abordado e conduzido pelos policiais para o sistema prisional.





Leia também: Menina de 12 anos é estuprada pelo pai “Era muito difícil (contar para a mãe), eu ficava com medo dele fazer alguma coisa contra minha mãe e até comigo. Também fiquei com medo dela não acreditar em mim”, diz um trecho da carta.



Durante a apuração da denúncia, uma sobrinha e uma antiga vizinha do suspeito, hoje adultas, também relataram que foram abusadas por ele, quando eram crianças.

Medo

De acordo com a delegada responsável pela investigação, Larissa Mayerhofer, o medo de as crianças serem desacreditadas e até se sentirem culpadas é constante. “Por isso, sempre insistimos aos pais para conversarem com seus filhos”, disse.





O caso vem sendo investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA). A prisão preventiva do suspeito se deu assim que o inquérito policial foi instaurado, e a prisão, decretada pela Justiça dias depois.



O acusado negou ter estuprado a filha.