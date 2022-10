PM resgata mãe e filha mantidas em cárcere por quatro dias

Vinícius Lemos - Especial para o EM





Uma mãe e sua filha de 2 anos foram resgatadas pela Polícia Militar (PM) nesta quinta-feira (13/10) depois de serem mantidas em cárcere privado pelo marido da mulher por quatro dias em Nova Ponte, no Triângulo Mineiro. Antes de ser preso, o homem agrediu a companheira, causando-lhe ferimentos principalmente no rosto.









Aos militares, a vítima contou que houve uma discussão com o marido ainda no domingo. O homem acabou desferindo socos na esposa e a levou juntamente com a filha para Nova Ponte como forma de tentar esconder as agressões.





A PM descobriu que já existem registros policiais contra o homem por ameaça à mulher. Juntos há dois anos, eles viviam um relacionamento conturbado.





Segundo informações da PPH, a mulher vai precisar de acompanhamento psicológico. O homem a manipulava e a colocava como culpada pelas brigas, bem como fazia com que ela justificasse as agressões sofridas.