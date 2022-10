Garotada curte show de Marcela Jardim, no Parque das Mangabeiras, em BH

Fenômeno teen, cantora Marcela Jardim, de 10 anos, se apresentou no Parque das Mangabeiras para milhares de presentes (foto: RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS)



O dia é todo das crianças, e elas merecem brincar, correr, pular, cantar, enfim, conjugar todos os verbos que traduzem a alegria da infância. Nesta quarta-feira (12/10), feriado nacional, o Parque das Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, transforma-se em palco e plateia para celebrar a data, com um presente bem especial: apresentação da cantora Marcela Jardim, de 10 anos, atração principal da festa promovida pela TV Alterosa. A expectativa é de que cerca de 10 mil pessoas participem da festa da garotada.





Para onde se olha, lá estão os meninos e as meninas curtindo a imensidão do Parque das Mangabeiras, localizado aos pés da Serra do Curral, cartão-postal e símbolo da capital mineira.



"Está uma festa linda e gostosa", disse Mariana Caitano, empresária e que veio de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), com o marido, André da Silva Caitano, para trazer a filha Mirela, de 5 anos, e a amiguinha dela, Maísa, de 9. "Bom demais curtir o Dia das Crianças num lugar assim, ao ar livre" disse André, técnico em eletrônica.



Em família





Também aproveitando os espaços do parque, o qual visita pela primeira vez, Nilza Alves Pimenta, que trabalha em serviços gerais e mora no bairro Santa Maria, na Região Noroeste da capital, trouxe os netos Henry, de 4 anos, e Pietro, que comemora 9 anos na segunda-feira (17/10). "É um presente", disse Pietro. Nilza está feliz da vida e promete voltar outras vezes. "Gostei muito daqui. Os meninos estavam com muita vontade de ver o show da Marcela Jardim", contou a vovó.



Curtindo a sombra em clima de piquenique, o casal Fabiano Costa, advogado, e Ana Flávia Corrêa, psicóloga, levou os filhos Tiago, de 11, e Letícia, de 5. "É maravilhoso poder sair com as crianças, ficar ao ar livre, em lugar arejado", destacou Ana Flávia.



Vindos de Sabará (RMBH), Reginaldo Tavares, microempresário, e Débora Dias, engenheira civil, curtiram o espaço que apresentaram à filha Alice Vitória, de 10. Lazer e diversão deram o tom ao passeio da família.





O diretor comercial da TV Alterosa, Marcelo de Mattos Gosende, ressaltou que, após mais de dois anos sem a realização de grandes eventos ao ar livre devido à pandemia, a TV Alterosa retorna às promoções, de forma especial no Dia das Crianças.





Com realização da Marcela Jardim Eventos e promovida pela TV Alterosa, a comemoração do Dia das Crianças tem apoio do Sesc, do Senac e da UNA e patrocínio da Gelástica e da Belotur/Prefeitura de Belo Horizonte.





Atração

Fenômeno teen de BH, a cantora Marcela Jardim já ultrapassou 500 mil fãs inscritos em seu canal no YouTube. Apresentadora do programa batizado com seu nome na TV Alterosa, exibido aos sábados, ela disse, antes de subir ao palco: "Vou fazer o show para que as crianças sigam seus sonhos e nunca desistam".





A estrela mirim está acompanhada da sua banda e de dançarinas, as “marceletes”. O repertório tem músicas autorais inéditas, canções de Sandy & Júnior, Claudinho & Buchecha e Lulu Santos. Marcela também traz as versões piseiro e pop do sucesso “Chicletinho”.









O show, gravado, será exibido no próximo sábado (15/10), durante o “Programa Marcela Jardim”, às 14h, no SBT/Alterosa. Os seguidores da cantora também poderão conferir a apresentação no canal da artista no YouTube.





Programação



Neste sábado, tem oficinas gratuitas, exposições e brincadeiras interativas, enquanto na Feira de Economia Solidária, cerca de 40 artesãos comercializam seus produtos. A abertura do Dia das Crianças no Parque das Mangabeiras teve apresentação da banda de música da Guarda Municipal.





A rua de lazer programada pelo Sesc oferece pula-pula, cama elástica, pintura facial, air game, jogos de mesa e espaço kids. Nas oficinas, as crianças aprendem a preparar salada de fruta, pipoca gourmet e horta vertical. Também conhecem mais sobre sustentabilidade e formas de proteger o meio ambiente.





A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica de Belo Horizonte, que administra o Parque das Mangabeiras, tem exposição sobre os animais presentes nas unidades de conservação da capital, com destaque para a alimentação. Em uma das brincadeiras educativas, há desafio sobre a fauna do Parque das Mangabeiras.